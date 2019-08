L’argentino Rodrigo De Paul dell’Udinese potrebbe essere il nome giusto come alternativa al connazionale Correa se dovesse complicarsi il tutto

Il Milan dopo l’ingaggio ormai ufficiale di Rafael Leao punta a definire il reparto offensivo con un altro calciatore di qualità, utilizzabile sia come seconda punta che come trequartista.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset il nome principale resta sempre quello dell’argentino Angel Correa, classe ’95 dell’Atletico Madrid, calciatore per il quale ieri c’è stato un importante incontro nella sede di Casa Milan proprio riguardante l’offerta di contratto che il club rossonero avrebbe pronta per convincere il calciatore in questione.

Milan, ieri si è parlato anche di Zaracho e De Paul

Non solo Correa: il Milan tiene aperta anche la pista De Paul

Arrivare a Correa non sarà però facile, soprattutto per due motivi: il primo riguarda l’accordo oneroso da trovare con l’Atletico, che pretende una cifra fissa di 40 milioni di euro alla quale aggiungere diversi bonus che possono far salire il prezzo del cartellino fino a sopra i 50 milioni complessivi. Inoltre il Milan dovrà effettuare almeno un’altra cessione importante prima di poter investire su un calciatore come Correa.

Per queste ragioni il club rossonero tiene ancora viva una pista alternativa, che porta direttamente all’argentino Rodrigo De Paul. Il fantasista dell’Udinese è stato al centro del dialogo di ieri con l’agente Augustin Jimenez, che gestisce i contatti non solo di Correa ma anche di quest’altro talento sudamericano classe ’94.

Il costo del cartellino di De Paul dovrebbe aggirarsi sui 35-40 milioni, cifra che senza bonus vari il Milan potrebbe anche elargire per arrivare a questo calciatore tecnicamente forte e anche molto duttile, in grado di giocare sia da esterno offensivo che da trequartista centrale. Ma il cruccio resta sempre lo stesso: prima il Milan dovrà cedere ed incassare una cifra da poter reinvestire sul mercato.

