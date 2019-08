Ci dovrebbe essere anche Rafael Leao sul volo che porterà il Milan a Cardiff per il match di ICC 2019 contro il Manchester United. Non giocherà, ma farà parte del gruppo comunque.

Ieri il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Rafael Leao dal Lille, un investimento da circa 30 milioni di euro per rinforzare l’attacco. Contratto di 5 anni a circa 2 milioni netti annui più bonus.

Sky Sport spiega che il 20enne talento portoghese stamattina è tornato a Milano dopo una breve tappa in Portogallo. Oggi pomeriggio dovrebbe esserci anche lui sull’aereo che porterà la squadra di Marco Giampaolo dall’aeroporto Malpensa a Cardiff. In Galles i rossoneri sfideranno il Manchester United nell’ultima partita di questa International Champions Cup 2019. La partenza è prevista attorno alle 15 e il ritorno avverrà domani.

Rafael Leao non dovrebbe essere a disposizione per giocare, visto che non si è mai allenato col Milan finora e non è inserito nella lista dei convocati di Giampaolo. Probabile che vada in tribuna, ma intanto è importante che inizi a far parte del gruppo e ad ambientarsi. Per un calciatore straniero proveniente da altri campionati non è mai facile l’adattamento e in casa rossonera si spera che il processo sia più rapido possibile per lui.

