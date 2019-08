Calciomercato Milan, non solo Angel Correa. Ieri nella sede rossonera si è parlato anche di altri due talenti argentini: Matías Zaracho e Rodrigo De Paul. Le ultimissime

Milan-Angel Correa, si registrano grossi passi in avanti. Ma nell’incontro avvenuto ieri a Casa Milan – svela il Corriere della Sera – si è parlato anche di altri due giocatori: Matías Zaracho del Racing Avellaneda e Rodrigo De Paul dell’Udinese.

Altri giocatori nel mirino del club rossonero e che potrebbero arrivare a fine agosto. Perché l’arrivo dell’attaccante dell’Atlético Madrid significherebbe la partenza di André Silva e Suso, e con Samuel Castillejo e Fabio Borini apparentemente fuori dal progetto, servirebbero altri rinforzi nel reparto avanzato.

Milan, il punto su Correa

Tuttavia si tratta di due operazioni non low cost, anzi. Il primo è infatti legato dal una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, mentre per il secondo il club friulano ne chiede addirittura 40. Così priorità alla pista Correa, cercando di definire l’affare, e solo in secondo momento si penserà a tutto il resto.

Come racconta parallelamente il Corriere dello Sport, ieri intanto è durato un’ora e mezzo l’incontro nella sede rossonera. E anche il CorSport va sulla stessa lunghezza d’onda de La Gazzetta dello Sport: Correa ha riferito di volere solo il Milan, promettendosi dunque ad Elliott Management Corporation.

Il problema è che va sbloccato la situazione tra i club, perché la sola volontà del calciatore non basta. E da 10 giorni a questa parte nulla è cambiato tra le due dirigenze: da una parte resta l’offerta da 40 milioni più 5 di bonus, mentre dall’altra c’ una richiesta di almeno 50. Così l’affare si è arenato, ed è tenuto in galla appena dal diretto protagonista.

Nel frattempo però il Diavolo si muove anche sul fronte uscite, perché serviranno introiti proprio per finanziare l’eventuale colpo. Così per André Silva il suo agente Jorge Mendes è già operativo, mentre per Suso ancora non convince l’offerta della Roma: il Milan vorrebbe incassare 30-35 milioni cash, senza l’aggiunta di contropartite tecniche.

