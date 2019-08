Milan, nuovo capitolo Donnarumma all’orizzonte. Il portiere rossonero va verso la conferma in rossonera ma si apre il nodo contratto, data la scadenza nel 2022

Gianluigi Donnarumma ora va dritto verso la permanenza al Milan. Designato come il grande sacrificato per una causa superiore, alla fine Gigio resterà in rossonero per mancanze di offerte dopo la trattativa saltata col PSG e col Manchester United che non ha più affondato il colpo.

Tuttavia, come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, adesso c’è un nuovo problema all’orizzonte: il rinnovo contrattuale. Certificata infatti la conferma in rossonero, adesso la società dovrà muoversi quanto prima per il prolungamento contrattuale data la scadenza nel 2021.

Milan-Donnarumma, ora il nodo rinnovo

Il discorso diventerà quindi una priorità in casa Milan una volta concluso il mercato. Occorrerà mettere chiaramente mano alle carte, perché il Milan non può permettersi di veder diminuire il valore del cartellino con l’avvicinarsi della scadenza.

Già, ma a quale prezzo? Su quali basi Zvonimir Boban e Paolo Maldini si siederanno a discutere del rinnovo di un giocatore che guadagna 6 milioni netti a stagione? Che cosa potranno proporre – continua la rosea – per avere l’okay di Mino Raiola?

Di certo le linee guida di Elliott Management Corporation sugli ingaggi sono molto chiare e mal si sposano con scenari in cui i milioni cadranno a palate sul tavolo. Sarà quindi una partita a scacchi, la quale si preannuncia molto complicata.

La voglia di Diavolo di Gigio

Nel frattempo il Milan vola destinazione Cardiff, dove il Diavolo di Marco Giampaolo sfiderà i Red Devils. Quella che poteva essere la nuova possibile squadra di Donnarumma, salvo poi riprendere la situazione con David De Gea, con tanto di super rinnovo contrattuale.

La volontà del giocatore in tutto questo tempo – assicura il quotidiano – è sempre stata la permanenza in rossonero. Intenzioni anche espresse e ribadite alla dirigenza in queste settimane di punti interrogativi. Desiderio, tuttavia, che ora dovrà contribuire a trovare una quadra del cerchio, possibilmente senza scontri come è successo nell’ultima volta.

Redazione MilanLive.it