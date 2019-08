Il PSG torna su Gianluigi Donnarumma e il Milan si cautela: come riferisce La Gazzetta dello Sport, la società ha già individuato tre eventuali nomi per la porta

Gianluigi Donnarumma e il PSG, il tormentone di inizio estate torna alla ribalta. Ceduto Kevin Trapp all’Eintracht di Francoforte, il club transalpino ora sta seriamente valutando il milanista classe 99 che tanto piace al Ds Leonardo.

Ma questa volta servirà un affondo più diretto e concreto. La proposta da 20 milioni più il cartellino di Arola non è bastata a giugno e non lo farà nemmeno adesso: per aprire davvero il discorso, servirà un’offerta cash da almeno 50 milioni.

Milan, valutati 3 nomi nel caso di addio di Donnarumma

Gigio nel frattempo è sereno. Nel 2017 ne passò e quella centrifuga potenzialmente devastante alla fine si è rivelata fortificante: i botta e risposta tra Raiola e la società, le finte banconote lanciate verso «Dollarumma» all’Europeo Under 21, il giallo dei post contraddittori sui social e la gaffe della vacanza a Ibiza alla vigilia della maturità. Tutte cose – evidenzia La Gazzetta dello Sport – che finito per corazzare il gigante stabiese.

Così è cresciuto, ha imparato dagli errori e adesso vive tutto diversamente. Il suo nome, per esigenze superiori, è senz’altro nella lista dei sacrificabili di lusso poiché garantirebbe una netta plusvalenza e un risparmio sui 6 milioni di ingaggio, ma il rendimento non ne ha risentito e la super prestazione contro il Benfica anche lo conferma.

Nel caso in cui alla fine dovesse restare, Elliott Management Corporation sarebbe nuovamente alle prese con un rinnovo complicato. Ma la società, per non farsi cogliere impreparata, studia già un piano B nel caso in cui il PSG, questa volta, dovesse far sul serio: Mattia Perin della Juventus, Keylor Navas e Andrij Lunin del Real Madrid sono i nomi valutati dalla dirigenza rossonera. Pur avendo fiducia in Pepe Reina – riferisce la GdS -, i vertici hanno comunque iniziato a guardarsi attorno.