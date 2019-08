Milan-Parma, incontro per Diego Laxalt ieri nella sede rossonera. Ecco la richiesta del Dt Paolo Maldini al Ds ducale Daniele Faggiano

Milan-Parma, contatti in corso per Diego Laxalt. Come infatti conferma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ieri, mentre l’Ad Ivan Gazidis e il Cfo Zvonimir Boban presenziavano all’allenamento di Milanello, il Dt Paolo Maldini, invece, riceveva a Casa Milan il Ds del club emiliano, Daniele Faggiano.

I ducali sono a caccia di esterni e l’uruguaiano ha il profilo giusto per rinforzare l’out mancino di Roberto D’Aversa, dall’altra parte la società rossonera ha invece l’esigenza di sfoltire il reparto considerando le presenze di Theo Hernandez, Ricardo Rodriguez e Ivan Strinic.

Milan, la richiesta per Laxalt

Così dopo il vertice nella sede rossonera, sono stati avviati i contatti con l’entourage del giocatore per sondare il gradimento del giocatore. Laxalt – rivela il quotidiano – vorrebbe giocarsi le proprie carte con Marco Giampaolo, ma è oggettivamente chiuso da Rodriguez, titolare inamovibile con Gennaro Gattuso, e dal neo acquisto Hernandez, destinato a essere il nuovo padrone della corsia sinistra.

Ora si attende la parola finale del giocatore. Se alla fine dovesse accettare di vestire una nuova maglia, i due club torneranno a confrontarsi per trovare una formula che possa soddisfare entrambe le parti: i rossoneri potrebbero aprire al prestito con obbligo di riscatto sulla base di circa 10 milioni.

Lo scorso 19 luglio, nel giorno della presentazione di Hernandez, Maldini parlò così del neo acquisto rossonero: “A sinistra siamo coperti, è vero, ma noi siamo a caccia di giocatori funzionali per necessità tattiche, ma anche di giocatori forti. Al di là del ruolo, se ci sono giocatori forti e ci sono le condizioni, li prendiamo. Theo è uno dei migliori terzini nel mondo, deve arrivare fra i primi tre, questo è l’obiettivo che si deve fissare. In questo momento particolare del Milan di ricostruzione, il suo arrivo è perfetto“.