Gianluigi Donnarumma resta nel mirino del PSG, con Leonardo che spinge per il suo acquisto mentre un’altra parte del club parigino non è convinta dell’operazione.

Il Paris Saint-Germain sembra tornato alla carica per Gianluigi Donnarumma. Da diversi giorni il giovane portiere è periodicamente nominato dai giornali italiani e francesi. Quest’oggi a parlarne è stata L’Equipe.

Secondo il noto quotidiano francese, Leonardo non molla Donnarumma: il direttore sportivo brasiliano vuole portare Gigio sotto la tour eiffel, convinto che il suo innesto in squadra potrebbe portare benefici e far fare un salto di qualità al reparto difensivo.

Un’altra parte del club però, non sarebbe convinta della bontà dell’operazione. Il motivo sarebbe la non esperienza internazionale di Gigio, il quale non ha ancora presenze in Champions League. Questo è quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti riferiti da L’Equipe.

PSG, Tuchel: “Areola importante. Donnarumma? Dico che…”

Donnarumma tra PSG e Milan

L’intenzione di Donnarumma – stando alle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi – sarebbe quella di restare in rossonero. Stessa cosa vale per l’agente Mino Raiola, convinto che il suo assistito dovrebbe ancora giocare un’altra stagione al Milan.

Va anche detto però che l’ultima stagione di Gigio, seppur nella media e da considerarsi positiva, non è stata eccellente se paragaonata alle sue straordinarie potenzialità. Il che non fa il gioco di Raiola che in caso di trasferimento durante questa finestra di mercato, non potrebbe chiedere un grosso aumento di ingaggio al nuovo club rispetto ai 6 milioni di euro che già guadagna.

Anche questo, dunque, potrebbe essere uno dei freni dell’agente, il quale non sta spingendo per la cessione.

Donnarumma-PSG: sì, ma a che prezzo?

Ma dall’altra parte c’è il Milan, che in termini di cessioni questa estate non è riuscito a chiuderne molte. Soltanto Patrick Cutrone al Wolverhampton, oltre ai non rinnovi/riscatti che hanno detto addio lo scorso 30 giugno.

Bloccata la cessione di André Silva, anche Jesus Suso sembra tornato nelle grazie del Milan, dei tifosi e soprattutto di Marco Giampaolo. Lo stesso Franck Kessie avrebbe rifiutato il trasferimento in Premier League.

A questo punto una “facile” plusvalenza sarebbe Donnarumma. Senza contare che con la sua cessione si libererebbero di un ingaggio più che pesante per la rosa, il più alto sin qui.

Il PSG però – pur con tutti i dubbi sull’operazione – non sembra voler spendere fior di milioni per Gigio. Nelle scorse settimane si era parlato di un’offerta di 20 milioni più Areola, respinta seccamente da via Aldo Rossi. L’offerta da Parigi potrebbe presto aumentare, magari avvicinandosi ai circa 50 milioni di euro richiesti dal Milan.

Ammesso e non concesso che sia attendibile la richiesta del Milan di “soli” 50 milioni. Parliamo di cifre altissime per un portiere, peraltro giovanissimo. Ma rispetto a quanto speso da altri per portieri meno esperti di Gigio e anche meno bravi – con tutto il rispetto – (pensiamo agli 80 milioni spesi dal Chelsea per Kepa), ci sarebbe da aspettarsi una richiesta maggiore per il cartellino di Donnarumma.