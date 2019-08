In Spagna scrivono che Correa potrebbe rimanere all’Atletico Madrid dopo aver parlato con Simeone. Il Milan a quel punto dovrebbe cambiare obiettivo in attacco.

Non è un mistero l’ambizione del Milan di acquistare Angel Correa per rinforzare il proprio attacco. Il talento argentino è ritenuto il profilo ideale per fare la differenza nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo.

Nonostante i contatti fitti tra le parti, la trattativa non è effettivamente decollata. Tra la mancata cessione di André Silva al Monaco, che ha privato il club di risorse importanti, e la distanza sul prezzo non c’è stato modo di chiudere l’affare. L’Atletico Madrid valuta 50-55 milioni di euro il giocatore, mentre i rossoneri al massimo arrivano ad offrire 45 milioni bonus compresi.

Milan, sfuma Correa? Potrebbe rimanere all’Atletico Madrid

Nei giorni scorsi si è parlato di un’intesa già esistente tra Correa e il Milan, che ha avuto modo di incontrare l’agente incassando la volontà del giocatore di trasferirsi in Italia. Un desiderio derivato anche dal fatto di non essere un titolare nella formazione di Diego Simeone. Invece con Giampaolo giocherebbe dal primo minuto spesso.

Ma secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo As, il futuro di Correa potrebbe essere ancora all’Atletico Madrid. Negli ultimi giorni la situazione sarebbe un po’ cambiata, visto che l’attaccante ha avuto un colloquio proprio con Simeone ed è stato rassicurato sul fatto che avrà spazio nel corso della stagione. Il Cholo ha una buona considerazione del connazionale, sa che ha caratteristiche che possono tornare molto utili e dunque non farebbe partire a cuor leggero.

Ovviamente lo scenario può cambiare se il Milan dovesse farsi avanti con un’offerta ritenuta congrua dall’Atletico Madrid, che nel frattempo dovrebbe anche trovare un valido sostituto. La sensazione è che la partita non sia del tutto chiusa ancora, però il colloquio tra Correa e Simeone può aver in parte spostato l’ago della bilancia.

