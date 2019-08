Il Milan, colpito positivamente dalle sue prestazioni nelle amichevoli estive, sembra deciso a tenersi Suso. La Fiorentina sogna lo spagnolo, ma difficilmente lo ingaggerà.

Più volte si è parlato della possibile cessione di Jesus Suso, ma Marco Giampaolo e i dirigenti sono rimasti colpiti dal suo rendimento nel pre-campionato. Il numero 8 del Milan ha giocato molto bene nell’inedito ruolo di trequartista.

Le doti tecniche dello spagnolo le conoscevamo, ma era altrettanto noto che preferisse agire da esterno destro offensivo e che i suoi movimenti fossero abbastanza ripetuti ormai. Giampaolo è riuscito a fargli interpretare positivamente una nuova posizione e non vuole privarsi di lui nel proprio progetto tecnico-tattico.

Milan, Suso resta? Servirebbe una super offerta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la volontà del Milan oggi è quella di non cedere Suso. Solamente un’offerta irrinunciabile potrebbe cambiare lo scenario. Tuttavia, all’orizzonte non si vedono club interessati a fare un grosso investimento sul giocatore. Si era parlato di Roma, Lione e Fiorentina ma nessuno di questi ha proposto 38-40 milioni di euro per acquistare lo spagnolo.

Salvo sorprese, il classe 1993 nato a Cadice dovrebbe rimanere a Milanello. Giampaolo sarebbe ben felice di tenerselo, visto che lo apprezza molto e ci punta per la nuova stagione. Certamente Suso dovrà fare di passi avanti non solo nell’interpretazione del ruolo del trequartista, ma anche a livello di continuità. Continuità nell’arco delle partite e anche della stagione stessa. Troppe volte lo abbiamo visto andare a fiammate, serve una maturazione che col nuovo allenatore può arrivare.

