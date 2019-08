Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa dopo Manchester United–Milan. Il tecnico rossonero ha commentato ovviamente la partita e si è detto soddisfatto per quanto visto questa sera in campo a livello di prestazione.

Sulla partita: “Dopo Benfica avevo detto che avevamo giocato con fede. Il grosso della musica i ragazzi l’hanno concepita. Qui ci sono giocatori forti, di qualità. Col tempo miglioreremo. Abbiamo commesso degli errori, ma a me interessa l’acquisizione di un pensiero, di una mentalità. Dobbiamo giocare la partita e non farcela giocare addosso“.

Prestazione super per Jesus Suso questa sera: “Un fuoriclasse, un giocatore forte. Noi i giocatori forti dobbiamo tenerli. L’ho detto alla società e a lui. Sono innamorato, mi fa impazzire ed è uno che può determinare”. Su Hakan Calhanoglu: “E’ un calciatore universale. L’ho messo in mezzo al campo perché Biglia ha avuto un problema ad un tendine e non volevo farlo andare oltre. Mi sta piacendo molto Lucas”.

Su Daniel Maldini che ha sbagliato il rigore decisivo: “Va bene così, giusto che calciasse il rigore visto che era il quinto. Sfortunatamente ha sbagliato, ma è un percorso utile per lui. Lui è un ragazzo che ha bisogno di queste partite per crescere”.

