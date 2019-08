Calciomercato Milan: al club rossonero sono stati proposti due giocatori che militano in Messico. Si tratta di Damm e Pizarro, profili differenti.

Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara al lavoro per completare il calciomercato del Milan. Com’è risaputo, servono delle cessioni per sbloccare le operazioni in entrata.

L’obiettivo principale è quello di comprare un altro attaccante, nello specifico una seconda punta. Il profilo che piace maggiormente è quello di Angel Correa, da tempo nel mirino rossonero. Strapparlo all’Atletico Madrid è difficile, considerando che i Colchoneros lo valutato 50-55 milioni di euro e il Milan non intende spingersi oltre i 45 (bonus inclusi). Normale valutare anche delle alternative, sperando magari di riuscire a vendere André Silva intanto.

Calciomercato Milan: proposti Damm e Pizarro

Ovviamente ci sono agenti e intermediari vari che che offrono giocatori alla dirigenza del Milan. Il quotidiano Tuttosport oggi rivela che tra i calciatori proposti ci sono Jurgen Damm del Tigres e Rodolfo Pizarro del Monterrey.

Il primo è un classe 1992 nato in Messico, ma in possesso anche del passaporto tedesco. E’ un esterno offensivo che preferisce partire da destra, ma che sa anche agire a sinistra. Visto il suo ruolo, Damm non è un profilo adatto al modulo 4-3-1-2 di Marco Giampaolo. Sembrava vicino al Chivas de Guadalajara, ma poi è rimasto al Tigres e ora attende di capire se arriverà l’occasione per trasferirsi in Europa.

Pizarro era stato già accostato al Milan qualche settimana fa. Il 25enne messicano è un trequartista, pertanto nella squadra rossonera avrebbe una collocazione tattica. Tuttavia, in quella posizione Giampaolo sta già impiegando Jesus Suso e Giacomo Bonaventura. E in caso di necessità, anche Lucas Paquetà e Hakan Calhanoglu possono agire in quel ruolo. Il numero 20 del Monterrey non può rappresentare una priorità del calciomercato milanista.

