Calciomercato Milan: la campagna acquisti rossonera vive una fase di stallo, servono delle cessioni per sbloccare la situazione. Maldini, Boban e Massara al lavoro.

In questo momento il calciomercato del Milan appare un po’ fermo, dopo i cinque colpi in entrata messi a segno. Theo Hernandez, Rade Krunic, Ismael Bennacer, Rafael Leao e Leo Duarte non resteranno gli unici acquisti.

Il club rossonero ambisce ancora a prendere un rinforzo in attacco, nello specifico una seconda punta. L’obiettivo principale rimane sempre Angel Correa, anche se c’è distanza con l’Atletico Madrid nella valutazione del cartellino. Il Milan è disposto a offrire circa 40 milioni di euro più bonus, mentre i Colchoneros ne vogliono 50 più bonus.

Calciomercato Milan: cedere per poter comprare

Oltre a dover trovare la quadra con l’Atletico Madrid sul prezzo, il Diavolo deve anche cercare di fare delle cessioni per finanziare ciò che manca del mercato in entrata. Purtroppo la vendita di André Silva al Monaco è saltata proprio quando sembrava tutto fatto. Il Milan avrebbe incassato, bonus compresi, circa 30 milioni. Il centravanti portoghese rimane cedibile, però al momento non risultano offerte per lui.

Dovrà partire almeno un terzino sinistro, visto che ce ne sono ben quattro in organico. Il maggiore indiziato è Diego Laxalt, il suo agente è in Italia e dovrebbe incontrare la dirigenza rossonera. Ci sono squadre italiane ed estere interessate al laterale sinistro uruguayano, valutato circa 15 milioni dal Milan.

Da capire il futuro dei vari Franck Kessie, Hakan Calhanoglu e Jesus Suso. La sessione estiva del calciomercato in Inghilterra è terminata ieri, dunque l’opzione Premier League non è più da considerare. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. In base a quelle la società di via Aldo Rossi deciderà come muoversi. Su Suso c’è l’interesse del Lione, che però non sembra troppo convinto di investire i 35-40 milioni richiesti.

Da valutare pure se il PSG effettivamente lancerà un nuovo assalto per Gianluigi Donnarumma, valutato non meno di 60 milioni dal Milan. La cessione di Gigio sarebbe un toccasana per il bilancio, però priverebbe la squadra di un portiere di alto livello e che ha tutto per diventare il migliore al mondo. Senza scordare che finora è sempre trapelato il suo desiderio di rimanere in maglia rossonera.

