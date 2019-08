News Milan: Gazidis e Boban oggi a Milanello per l’allenamento della squadra di Giampaolo in vista dell’amichevole col Feronikeli in Kosovo.

Continua la preparazione fisica del Milan in vista dell’inizio del campionato. Il 25 agosto la squadra di Marco Giampaolo sfiderà l’Udinese in trasferta e vuole essere pronta all’appuntamento.

Stamattina a Milanello nuovo allenamento dei rossoneri, che domani giocheranno un’amichevole in Kosovo contro il Feronikeli. Dovrebbe essere l’occasione per vedere in campo nuovi acquisti come Rafael Leao e Leo Duarte, gli ultimi arrivati. Ma dovrebbero giocare pure Lucas Paquetà e Franck Kessie, aggregati da poco al gruppo dopo gli impegni in Copa America e Coppa d’Africa.

Sky Sport riporta che oggi a Milanello sono presenti Ivan Gazidis e Zvonimir Boban. Non ci sono invece Paolo Maldini e Frederic Massara, probabilmente impegnati in trattative di calciomercato. Il Milan in questo momento ha bisogno di effettuare qualche cessione per poter sbloccare la campagna acquisti. Giampaolo ha bisogno di un altro attaccante, il sogno rimane Angel Correa dell’Atletico Madrid, ma è importante vendere prima di poter comprare.

Nei prossimi giorni potrebbe muoversi qualcosa, il Milan deve completare la squadra e la società sta lavorando intensamente per accontentare l’allenatore. L’organico va completato quanto prima, visto che l’inizio del campionato si avvicina. Ci sono alcuni elementi che possono essere ceduti per finanziare nuovi innesti, si tratta solamente di trovare i giusti incastri. Maldini e Massara ci lavorano.

