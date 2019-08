In Francia confermano l’interesse del Lione per Jesus Suso, ma il prezzo fatto dal Milan è considerato alto. La clausola da 40 milioni è scaduta il 15 luglio.

Jesus Suso rischia di diventare un caso del calciomercato del Milan. Marco Giampaolo è stato molto chiaro: “Ne sono innamorato, dovrebbe rimanere“, ha detto nella conferenza stampa post-Manchester United.

In quella partita, lo spagnolo ha realizzato un gol e un assist. Ha dato la sensazione di trovarsi a suo agio nella posizione di trequartista. Nonostante la richiesta dell’allenatore di trattenerlo, la società non ha ancora escluso del tutto una cessione. Il giocatore piace molto al Lione, come confermato anche dal presidente Aulas in questi giorni. In Francia confermano, ma il prezzo fatto dal Milan è un ostacolo per la buona riuscita dell’affare.

Milan, chiesti 35 milioni per Suso

Lo scorso 15 luglio è scaduta la clausola rescissoria di 40 milioni presente nel contratto di Suso. Da quel momento in poi, quindi, il prezzo del giocatore lo fa il Milan. Stando alle ultime indiscrezioni, Paolo Maldini e Frederic Massara valutano il cartellino dello spagnolo 35 milioni. Come scrive il giornalista di Eurosport Guillaume Maillard–Pacini sul suo account Twitter, il Lione non è disposto a spendere questa cifra.

Après vérification, la clause de #Suso (40M) est bien expirée (valable jusqu’au 15/07). Milan espère au moins récupérer 35M de sa vente, l’#OL reste le club le plus intéressé. Mais prix jugé trop élevé pour l’instant. @Eurosport_FR — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 8, 2019

Suso piace molto ai francesi e il fatto che Aulas si sia esposto così tanto ne è una prova lampante. Ma a quanto pare non considerano consona la richiesta del Milan per la cessione del proprio numero 8. Una cifra alta, ma in linea con i prezzi di questo folle calciomercato. E’ giusto che la società rossonera faccia il prezzo.

In questi giorni si è parlato anche di un possibile scambio fra Suso e Memphis Depay: l’agenzia che cura gli interessi dell’olandese ha incontrato il Milan martedì e anche nelle scorse settimane. Ma questa non è un’indiscrezione, è soltanto un’ipotesi, tra l’altro difficile da concretizzare. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore: Giampaolo spinge per tenerlo e farne il fulcro della sua fase offensiva, ma la società non dirà no ad eventuali offerte.

