La trattativa tra il Milan e l’Atletico Madrid per Angel Correa vive una fase di stallo. Le parti non si schiodano dalle proprie posizioni.

Il Milan non ha perso le speranze di arrivare a prendere Angel Correa, ma i negoziati sono fermi oggi. Il club rossonero ha bisogno di vendere per poter investire e la mancata cessione di André Silva al Monaco ha bloccato la trattativa per l’attaccante argentino.

Rimangono comunque le distanze inerenti la valutazione economica del giocatore. Il Milan è disposto a offrire 40 milioni di euro più un massimo di altri 5 come bonus. Invece l’Atletico Madrid continua a pretendere più soldi e ciò rende complicata la buona riuscita dell’affare. Sicuramente il talento cresciuto nel San Lorenzo sarebbe un ottimo rinforzo per l’attacco di Marco Giampaolo, ma in via Aldo Rossi certamente si sta lavorando anche a delle alternative.

Affare Correa, l’Atletico Madrid avvisa il Milan

E’ risaputo che Correa tramite i propri agenti ha già fatto sapere all’Atletico Madrid di volersi trasferire al Milan. L’attaccante sudamericano non è una prima scelta di Diego Simeone e pertanto preferisce andarsene per essere titolare in maglia rossonera. E il club milanese è convinto che in Spagna alla fine abbasseranno le pretese economiche.

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, a calciomercato.com ha rivelato che l’Atletico Madrid ha fatto sapere nuovamente al Milan e agli agenti di Correa che il prezzo fissato rimane di 50 milioni. Se non verrà messa sul tavolo tale cifra, i Colchoneros si terranno il calciatore anche se ha già detto sì al Diavolo. La dirigenza spagnola e Simeone condividono questa scelta.

I contatti tra il Milan e l’entourage dell’attaccante sono costanti, però l’operazione è tutt’altro che semplice. Correa ha già rifiutato il Monaco, che secondo alcune fonti avrebbe proposto i 50 milioni richiesti dall’Atletico Madrid. Tuttavia il giocatore vuole vestire la maglia rossonera e sta respingendo altre offerte. Difficile dire come finirà questa storia.

