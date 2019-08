La volontà di Correa è quella di vestire la maglia del Milan e i suoi agenti lo hanno fatto presente all’Atletico Madrid. Ipotesi Monaco non considerata.

Continuano a giungere conferme sulla volontà di Angel Correa di trasferirsi al Milan. Già dalla Spagna era trapelata la notizia giorni fa, col giocatore che avrebbe manifestato all’Atletico Madrid il proprio desiderio di approdare in Italia.

Anche in Italia emergono conferme sull’intento di Correa di vestire la maglia rossonera. Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, a calciomercato.com ha spiegato che l’attaccante argentino tramite i suoi agenti ha avuto un contatto la dirigenza dei Colchoneros. Nel corso del confronto è stata ribadita la volontà di lasciare l’Atletico Madrid per passare al Milan.

Correa non intende neanche valutare l’offerta del Monaco, che per il cartellino ha proposto 50 milioni più 5 di bonus e soddisferebbe così la richiesta del club spagnolo. Nella sua testa c’è solamente il Diavolo, anche se per adesso non c’è ancora accordo. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara devono alzare l’offerta fatta finora (40 milioni più 5 di bonus) o attendere che i Colchoneros abbassino il prezzo. Sarà una settimana di contatti tra le parti.

