Lopetegui-Milan, dietrofront: “C’è la Premier League”

Il Milan è stato beffato per quanto riguarda il profilo del nuovo allenatore scelto: il grande obiettivo allenerà in Premier League

Julen Lopetegui al Milan: sembrava fatta, lo spagnolo era di fatto il nuovo tecnico in pectore del club rossonero dopo l’addio a fine stagione di Stefano Pioli, con la dirigenza che ha optato per il cambio dopo gli ultimi risultati negativi della squadra, tra eliminazione in Europa League e derby perso.

Ripartire dal basco era stata la scelta condivisa da tutti nella stanze dei bottoni al Milan: l’ok arrivato da Ibrahimovic e Furlani, per un nome in grado di mettere tutti d’accordo. Gioco offensivo, lavoro con i giovani ed esperienza internazionale come recita l’Europa League vinta con il Siviglia.

Numeri e curriculum che parlano decisamente per lui: eppure la figura di Lopetegui non entusiasma i tifosi, anzi. Proteste vibranti sui social, addirittura una petizione su un noto sito che ha raccolto più di 10mila firme in pochi giorni. Insomma, questo matrimonio non s’ha da fare, per dirla come fecero i Bravi guidati da Don Rodrigo.

Milan, niente Lopetegui: va al West Ham

E sembra proprio he i tifosi l’abbiano avuta vinta: la trattativa per ingaggiare Lopetegui, nonostante sembrava fosse chiusa e definita, è ora ferma, bloccata ed il basco potrebbe anche non arrivare mai a Milanello. La conferma arriva anche dall’Agenzia EFE che ha svelato quale sarà con ogni probabilità il futuro dell’allenatore in vista della prossima stagione.

Su Lopetegui, infatti, è piombato con decisione il West Ham pronto a portarlo a Londra senza alcun tipo di indugio. I londinesi considerano l’allenatore ideale per il progetto degli Hammers in vista della prossima stagione e insistono per il suo ingaggio.

Lopetegui, quindi, dopo l’esperienza ai Wolves, potrebbe ripartire nuovamente dalla Premier League, stavolta da Londra, per prendersi la sua rivincita con il calcio inglese. Ciò nonostante, non mancano di certo le alternative: da Ruben Amorim ad Hansi Flick fino a Paulo Fonseca.

Ed il Milan? Beh, nel caso dovesse essere confermata la volontà di lasciare andare Lopetegui, deve ora concentrrsi su altre valide opzioni. E così resta in piedi sempre Mark Van Bommel, in uscita dall’Anversa e sponsorizzato da Ibrahimovic stesso ma anche lo stesso Fonseca fino ai sogni che conducono a Roberto De Zerbi ed Antonio Conte, quest’ultimo sponsorizzato dai tifosi ma poco appetito dalla società.