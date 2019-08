Suso preferisce rimanere al Milan, ma in caso di cessione gradirebbe più Roma di Lione come destinazione. Ecco le ultime notizie sul futuro del giocatore.

Ancora da decifrare completamente il futuro di Jesus Suso. Sicuramente le parole di Marco Giampaolo dopo Manchester United-Milan fanno pensare ad una sua permanenza. Tuttavia, le esigenze di bilancio del club potrebbero portare lo spagnolo altrove.

Sulle tracce del giocatore ci sono la Roma e il Lione. La società giallorossa, però, non ha ancora fatto un rilancio dopo le offerte che prevedevano contropartite tecniche non gradite al Milan. Il club francese deve effettuare una proposta, ma intanto oggi il presidente Jean Michel Aulas ha confermato l’interesse per Suso. Possono esserci sviluppi nei prossimi giorni.

Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, conferma che il Lione vuole fare sul serio per il classe 1993 nato a Cadice. Tuttavia, il calciatore preferirebbe rimanere al Milan dato che Giampaolo lo ritiene incedibile e lo ha messo al centro del proprio progetto tecnico-tattico. In caso di cessione, la sua intenzione sarebbe comunque quella di restare in Italia e la destinazione Roma sarebbe maggiormente gradita rispetto a Lione. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno a Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara.