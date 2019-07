Calciomercato Milan: dichiarazioni dell’agente di Rodolfo Pizzarro, centrocampista ieri accostato per la prima volta ai rossoneri. Nell’intervista, l’agente ha confermato l’interesse del club di via Aldo Rossi.

È di ieri la notizia che il Milan ha messo nel mirino Rodolfo Pizarro, centrocampista messicano classe 1994. Il calciatore è stato seguito dal direttore sportivo Frederic Massara. In queste ore si stanno facendo le dovute valutazioni.

Pizzarro oggi gioca per il Monterrey ed è una pedina importante della Nazionale messicana. Per l’Europa c’è una clausola rescissoria da 8 milioni di euro. Intanto ai microfoni della ESPN, ha parlato l’agente Manfredi Caleca, il quale ha confermato l’interesse del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo, in attesa di chiudere per Bennacer e Veretout: il primo più vicino del secondo.

Pizzarro-Milan, parla l’agente!



“È vero. Rodolfo interessa al Milan, però è ancora tutto molto all’inizio. Qualcosa c’è, ma non si sono ancora mossi passi concreti. In più non rappresenta una priorità per il club rossonero e ci sono altri club europei interessati”.

Brevi ma importanti le dichiarazioni di Caleca a ESPN. Una conferma da tenere in forte considerazione. Il Milan sta concretamente valutando il profilo del 25enne messicano, anche perché a centrocampo servono rinforzi dopo i tanti addii alla fine della scorsa stagioni tra Bakayoko, Mauri, Bertolacci e Montolivo. Inoltre è in vendita anche Lucas Biglia, così come è incerto il futuro di Franck Kessie.

