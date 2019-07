Milan, via al nuovo corso. Qualità e rivoluzioni tattiche: Marco Giampaolo sta valutando nuovi ruoli per Hakan Calhanoglu, Suso ed André Silva.

Prende forma il nuovo Milan di Marco Giampaolo. Le linee guida sono già note: 4-3-1-2, qualità nelle giocate con massimo due tocchi e “testa alta e giocare a calcio”.

Come racconta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in questi primi giorni a Milanello intanto, al tecnico abruzzese non sono mai mancati penna e block-notes. Il mister è un fiume in piena anche lì: pensieri da appuntare, osservazioni, difetti da correggere e probabilmente anche e prime valutazioni su nomi e compiti in campo.

Milan, via agli esperimenti i Giampaolo

E c’è chi presto però potrebbe averne dei nuovi, rispetto alla vecchia gestione. Il tecnico – rivela il quotidiano – sta infatti pensando a tre possibili nuovi ruoli per tre giocatori in particolare: Hakan Calhanoglu, Suso e André Silva. Talenti effettivamente sospesi in un limbo, tra delle qualità chiaramente ovvie ma un potenziale non ancora del tutto espresso.

Così, mercato permettendo – perché tutto dipenderà sempre da quello -, l’allenatore abruzzese sta già avviando un tris di grandi rivoluzioni: Calhanoglu play, Suso trequartista e l’attaccante portoghese seconda punta, ‘alla Schick’, per intenderci. La loro disponibilità ci sarà di certo, ma il tempo – tra tentazioni ed esigenze di bilancio – resta invece un’incognita. Per i designati, in ogni caso, alla fine della corsa ci sarà una probabile nuova vita. Che sia in un senso o nell’altro.

