Non ci sono molti incedibili nella rosa attuale del Milan. Se si escludono gli ultimi arrivati Paquetà e Piatek e probabilmente capitan Romagnoli, tutti gli altri elementi della squadra potrebbero anche essere soggetti a sondaggi e trattative altrui.

Uno dei titolari del ‘vecchio’ Milan che potrebbe fare le valige in estate è Jesus Suso; molto frequenti gli incontri tra la dirigenza milanista ed il suo agente Alessandro Lucci, impegnato forse a capire quale sarà il destino dell’attaccante spagnolo, che avrebbe ricevuto nelle ultime ore un sondaggio concreto da parte della Roma.

Roma su Suso, il Milan tratta ma senza contropartite tecniche

Ieri è giunta la notizia di un rinnovato interesse giallorosso per Suso, visto che la società capitolina già due anni fa aveva provato ad avvicinarsi al numero 8 del Milan dopo la cessione di Salah al Liverpool ma senza grandi esiti.

Secondo gli aggiornamenti dati da Tuttosport, il Milan è pronto ad ascoltare le eventuali offerte per il calciatore classe ’93 ma non sembra essere propenso ad accettare contropartite tecniche nella trattativa. Ieri si è parlato della possibilità di inserire Patrik Schick, attaccante della Roma che piace molto a mister Giampaolo, ma i rossoneri appaiono contrariati.

Schick sarebbe la seconda punta ideale nel 4-3-1-2 del nuovo Milan, ma è la dirigenza rossonera a bocciare tale ipotesi: se cederà Suso lo farà soltanto per monetizzare, magari ottenendo interamente i 38 milioni di euro circa della sua clausola rescissoria. La Roma ci penserà ed a breve incontrerà i vertici milanisti per cominciare a trattare, ma appare difficile che la squadra di Fonseca possa pensare di spendere quasi 40 milioni per Suso.

