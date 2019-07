In difesa il Milan pare aver scelto Matija Nastasic come difensore centrale ideale. Ipotesi scambio in vista con lo Schalke 04

Fino a qualche settimana fa il nome del nuovo difensore centrale del Milan sembrava essere chiaro e sicuro: i rossoneri avevano individuato nel giovane turco Ozan Kabak il prossimo rinforzo per la linea difensiva.

Tutto fatto, o quasi. Visto che successivamente Kabak ha scelto di mettere da parte l’offerta del Milan ed accettare quella dello Schalke 04, importante club tedesco che evidentemente ha proposto maggiori garanzie tecniche e di prospettiva al classe 2000 proveniente dall’esperienza allo Stoccarda.

Gazzetta dello Sport, Corsport, Tuttosport: prime pagine del 14 luglio 2019

Il Milan vuole Nastasic per la difesa. E si pensa ad uno scambio alla pari

E proprio dallo Schalke 04 il Milan sembra ora intenzionato ad acquistare l’alternativa migliore per la propria difesa. Secondo quanto ribadito oggi dal Corriere dello Sport, i rossoneri stanno puntando forte sul serbo Matija Nastasic, classe ’93 che gioca da un paio di stagioni con la maglia del club di Gelsenkirchen.

Il direttore tecnico Paolo Maldini è al lavoro per trovare il miglior centrale possibile da affiancare a Musacchio e Romagnoli; molte le strade che portano dirette a Nastasic come nome ideale: il calciatore piace a Giampaolo, ha già maturato un’esperienza in Italia con la maglia della Fiorentina e appare il più ‘acquistabile’ tra i nomi fatti di recente, vista l’impossibilità di arrivare a calciatori come Pezzella, Andersen o Demiral.

Il Milan inoltre starebbe pensando di proporre uno scambio alla pari allo Schalke, mettendo sul piatto Ricardo Rodriguez, terzino svizzero ormai in partenza dal club rossonero dopo l’arrivo del suo ‘competitor’ diretto Theo Hernandez. Il valore dei due giocatori sul mercato è simile e dunque non è da escludere che l’ipotesi di uno scambio Nastasic-Rodriguez sia fattibile. Nelle prossime ore se ne saprà di più.

Corsport – Veretout vuole il Milan: accordo più vicino

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it