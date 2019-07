Il Milan potrebbe sacrificare uno dei suoi titolarissimi: su Jesus Suso torna a farsi sentire il pressing di una delle rivali classiche

Non solo acquisti: il Milan durante la sessione estiva sarà costretto a completare anche diverse operazioni in uscita.

Le cessioni saranno necessarie per due motivi: in primis per liberare la rosa ed alcuni reparti già sovraffollati e fare spazio ad altri acquisti più utili. Ma soprattutto sarà importante cedere per ottenere quelle plusvalenze utili a far quadrare i conti rossoneri e rendere le casse e le finanze del Milan molto più presentabili del previsto.

Milan, la Roma torna a fare sul serio per Suso: le ultime

Uno dei possibili partenti in casa Milan è lo spagnolo Jesus Suso. L’esterno d’attacco spagnolo potrebbe non rientrare più nei piani rossoneri. Il classe 1993 infatti nel 4-3-1-2 di mister Giampaolo rischia di non trovare uno spazio preciso oppure di doversi adattare tatticamente al modulo che l’ex allenatore della Sampdoria intende presentare come quello di base.

Occhio allora al ritorno di fiamma della Roma: come riportato da Sky Sport i giallorossi farebbero sul serio per Suso, che potrebbe essere considerato l’obiettivo primario per sostituire un altro ex rossonero, il partente El Shaarawy.

Non si tratterebbe solo di una boutade, bensì di una trattativa vera e propria che potrebbe partire a breve. Già giorni fa il Corriere dello Sport aveva ipotizzato di un rinnovato interesse giallorosso per Suso, magari con l’inserimento di Patrik Schick nell’affare. Ora il tutto sembra confermato, anche se bisognerà capire se la Roma vorrà pagare l’intera clausola dello spagnolo (circa 38 milioni di euro) oppure inserire una contropartita nell’operazione.

Si fa dunque intricata la vicenda sul futuro del calciatore spagnolo, che percepisce 3 milioni netti a stagione dal Milan ma potrebbe puntare a sposare un progetto tatticamente più sulle sue corde.

