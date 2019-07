Il Milan prova a rinforzare la difesa con un colpo proveniente dalla Serie A. Nel mirino un centrale di proprietà Juventus

Altra priorità assoluta del Milan per la prossima sessione estiva è sicuramente l’acquisto di un difensore centrale, rinforzo decisamente importante per i rossoneri.

La squadra di Marco Giampaolo ha infatti già ‘perso’ sia Cristian Zapata, passato al Genoa, sia Ignazio Abate che ha deciso di svincolarsi dopo più di dieci anni al Milan. Inoltre c’è da valutare le condizioni ed i tempi di recupero di Mattia Caldara, stopper su cui i rossoneri hanno investito molto un anno fa ma che deve rientrare con calma dopo l’ultimo grave infortunio al crociato.

Il nome più gettonato dunque per assistere Musacchio e Romagnoli in difesa sembra essere Dejan Lovren, difensore centrale classe ’89 del Liverpool, ormai divenuto una terza-quarta scelta per il club campione d’Europa in carica. Il croato piace e non poco, visti i contatti recenti con gli agenti, ma il Milan attende che il Liverpool abbassi le pretese prima di provare l’assalto finale.

Nel frattempo, secondo Tuttosport, il Milan avrebbe sondato il terreno anche per un giovane difensore che ha ben figurato nell’ultima stagione di Serie A. Si tratta del turco Merih Demiral, classe ’98 che ha giocato nel Sassuolo fino a maggio per poi diventare a tutti gli effetti un calciatore della Juventus.

I rossoneri hanno chiesto dunque informazioni per questi promettente stopper, nel giro della Nazionale turca, ai rivali diretti ricevendo per il momento parere negativo. La Juve ed il Sassuolo hanno infatti una sorta di accordo che riguarda la permanenza in bianconero di Demiral per le prossime due sessioni di mercato, anche se non è escluso che il panorama possa mutare con formule diverse. Il Milan si informa, ma l’opzione Demiral per ora resta secondaria.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

