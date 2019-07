Milan-Fiorentina, niente ‘pacchetto’ Veretout-Pezzella: Viola pronta a cedere il francese, ma blinda il capitano. Elliott, nel frattempo, chiude un altro affare.

Nessun ‘pacchetto’ con Jordan Veretout e German Pezzella. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, nell’incontro tenutosi ieri tra Milan e Fiorentina, non c’è stato modo di creare un unico discorso riguardante i due calciatori viola.

Il centrocampista francese è in vendita, ma il difensore argentino assolutamente no: è questo, infatti, quando ribadito dalla dirigenza toscana, la quale ha escluso categoricamente una cessione del 28enne sudamericano.

Milan, accelerata per Veretout e Bennacer

Via solo se sarebbe lo stesso capitano a chiederlo. E nel caso – riferisce il quotidiano – si partirebbe da una base di 20 milioni di euro, considerata però alta da Elliott Management Corporation. Lo stesso motivo per cui è sfumata la pista per Dejan Lovren.

Così c’è stato l’affondo solo per Veretout, con tanto di rilancio rossonero. Secondo La Gazzetta dello Sport, adesso siamo a 16 milioni più due di bonus. Ancora lontana dalla richiesta iniziale da 25 milioni di euro, ma quanto basta, probabilmente, per chiudere definitivamente il discorso.

Al massimo – rivela la rosea – c’è sempre la carte Lucas Biglia, momentaneamente tolto dalla trattativa ma reinserito all’occorrenza, magari col Milan che contribuirebbe all’ingaggio pesante del giocatore.

Una volta chiusa questa questione, il Diavolo poi si occuperà del reparto arretrato. L’obiettivo è un difensore centrale che colmi il vuoto lasciato da Cristian Zapata, ma capace di dare ampie garanzie in attesa di Mattia Caldara.

Nel frattempo, però, è stata definita anche l’operazione riguardante Ismael Bennacer. Dopo la frenata di questi giorni, ora è fatta davvero: 16 milioni più bonus all’Empoli e contratto quinquennale per il giocatore. Ora si attende solo il rientro dalla Coppa d’Africa per visite mediche, firma e ufficialità.

Leggi anche: Milan, Bonavetura ora corre: il rientro si avvicina

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it