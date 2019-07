Il Milan proverà a strappare alla Lazio due talenti: uno più pronto nell’immediato come Correa e uno più giovane come il brasiliano Capanni

Continuano le strategie estive del Milan, che in questi giorni è impegnato più che altro sul rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

I rossoneri stanno chiudendo per Ismael Bennacer, regista dell’Empoli, e provano ad accelerare per Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina classe ’93 che è considerato il preferito per il ruolo di mezzala offensiva. La squadra di Marco Giampaolo però potrebbe cambiare qualcosa anche in attacco, magari con colpi giovani e di qualità.

Il Milan guarda in casa Lazio: due talenti nel mirino rossonero

Secondo ciò che scrive Tuttosport il Milan potrebbe provare a rinforzarsi nel reparto offensivo guardando soprattutto in casa di una rivale diretta come la Lazio. E’ di oggi la notizia di un sondaggio informativo effettuato per Joaquin Correa, fantasista argentino classe ’94. Un calciatore che sarebbe molto apprezzato da Giampaolo, anche se non è mai riuscito ad allenarlo.

Correa infatti ha giocato alla Sampdoria fino all’estate 2016 prima di essere ceduto al Siviglia. Nella Lazio l’argentino ha fatto molto bene e in teoria sarebbe un trequartista ideale per il Milan che verrà. Peccato per le alte richieste bianocelesti: serviranno 40 milioni di euro per convincere Claudio Lotito a liberare il 24enne fantasista.

L’altro talento della Lazio in orbita Milan è il giovanissimo Luan Capanni, brasiliano della Primavera biancoceleste pronto a svincolarsi dalla squadra capitolina per il mancato accordo sul rinnovo. Il Milan ha incontrato il suo agente Mikael Silvestre cercando di trovare un accordo per questo attaccante molto stimato dai talent-scout rossoneri e pronto ad impreziosire il settore giovanile di Milanello. Nella speranza di esordire magari in prima squadra durante il corso dell’anno.

