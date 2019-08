Un intermediario della Dinamo Zagabria è a Milano in queste ore per incontrare il club rossonero. Torna di moda Dani Olmo? Può essere lui la seconda punta.

Dani Olmo non è mai uscito dai radar del Milan. Da tempo si parla dello spagnolo in ottica rossonera. Già Massimiliano Mirabelli ci provò ma senza successo. Anche la società attuale ci sta pensando.

Ieri vi abbiamo raccontato del ritorno di fiamma per il giocatore della Dinamo Zagabria, la squadra di Zvonimir Boban. Reduce dalla vittoria dell’Europeo Under 21 con la Spagna, Dani Olmo è un esterno d’attacco, ma Marco Giampaolo potrebbe sfruttarlo da trequartista o, ancora meglio, da seconda punta. Ed è proprio quello il profilo che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno cercando. Angel Correa è difficile, su Ante Rebic non ci sono conferme. Tutto su Dani Olmo?

Il Milan torna su Dani Olmo?

Stando a quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.it, un intermediario della Dinamo Zagabria sarebbe sbarcato a Milano in queste ore per provare ad aprire una trattativa col Milan. Si parte da una richiesta di 35 milioni, cifra troppo alta per un giocatore di talento ma con ancora tutto da dimostrare.

Di recente ci avevano provato anche Manchester United ed Everton ma non se n’è fatto niente. Adesso si segnala un inserimento anche del Bayern Monaco, disposto a mettere sul piatto 25 milioni per lo spagnolo. Occhio però, perché il club bavarese sta chiudendo per l’arrivo di Ivan Perisic dall’Inter. E i ruoli sono più o meno simili.

Milan, c’è bisogno di una cessione

Il Milan continua a considerare Correa l’obiettivo numero uno per quel ruolo, ma l’Atletico Madrid non si scosta dalla richiesta di 50 milioni. L’offerta dei rossoneri non va oltre i 40 più bonus. Per sbloccare la situazione serve una cessione: André Silva è ancora in orbita Monaco, mentre Jesus Suso sembra destinato a rimanere, nonostante il pressing della Fiorentina.

Da definire anche il futuro di Franck Kessie, sul quale però c’erano solo club inglesi (e ora in Premier il mercato è chiuso). Un’uscita è fondamentale per finanziare i prossimi acquisti. Finora il Milan ha ceduto soltanto Patrick Cutrone per quasi 25 milioni. Per completare la rosa servono altri giocatori ma la rosa fa sfoltita in qualche modo.

