Milan, clamorosa idea Bruno Fernandes per l’attacco: lo assicura Tuttosport oggi in edicola. Secondo quanto riferisce il quotidiano, si tratterebbe di un piano B rossonero che ha preso silenziosamente quota.

Il tutto perché Miguel Pinho, agente del giocatore ex Udinese, ha avuto dei contatti diretto con il Dt rossonero nelle ultime ore, nei quali sono state prese informazioni sul giocatore.

Milan-Fernandes: il piano di Mendes

Il problema è il prezzo astronomico richiesto dallo Sporting Lisbona: 70 milioni di euro. Una cifra che ha già demoralizzato parecchi interessati e ha fatto saltare l’affare col Manchester United.

Ma per quanto riguarda Elliott Management Corporation – assicura Ts – potrebbe entrare entrare Jorge Mendes, pronto a fare la differenza a modo suo. Il potente agente portoghese, infatti, in società con Pinho, potrebbe mettere in piedi un’operazione decisamente interessante, con il coinvolgimento di André Silva, che intanto anche contro il Feronikeli è apparso sotto tono.

L’inserimento dell’attaccante lusitano servirebbe ad abbassare la quotazione dell’operazione, ma occorrerebbe una valutazione alta, da almeno 30 milioni, per non intaccare i conti rossoneri. I contatti tra le parti tuttavia non sono proseguiti, perché prima vanno capite diverse cose, tra cui soprattutto – riferisce il giornale – l’effettiva fattibilità del tutto e la volontà del club di Lisbona.

Un sogno infondo impossibile

La verità – al di là di quanto riportato da Tuttosport per un doveroso lavoro di rassegna stampa – è che l’affare appare tremendamente complicato, se non assolutamente impossibile. Il problema è semplice: la valutazione.

Alle strette col fair play finanziario, il Milan non può permettersi una tale operazione. Soprattutto non può farlo dopo aver speso già 80 milioni per cinque acquisti, a fronte della sola cessione significativa di Patrick Cutrone. In un mercato in cui il Milan fatica maledettamente nel piazzare i giocatori, appare altamente improbabile uno strappo del genere. In attesa di definire il futuro di Suso, più verosimilmente, si continuerà a cercare l’affondo per Angel Correa.

