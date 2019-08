La Fiorentina fa sul serio per Suso: c’è l’accelerata. Il club punta sul rapporto tra Vincenzo Montella e il giocatore e conta di chiudere per la prossima settimana

Fiorentina-Suso, la pista si scalda. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il club viola ha puntato il fantasista spagnolo del Milan ed è pronto ad affondare il colpo.

Nonostante le parole di Marco Giampaolo, infatti, l’attaccante resta sul mercato. E davanti a un’offerta tra i 30 e 35 milioni di euro la dirigenza è pronta a parlarne, malgrado la clausola rescissoria di 40 milioni.

Fiorentina, cercasi un attaccante

È su questa base che si è mossa la Fiorentina, alla ricerca di un fantasista da affiancare a Federico Chiesa e Kevin Prince Boateng. Così da oggi ogni giorno è buono per l’affondo: i dirigenti Joe Barone e Daniele Pradè vogliono completare la rosa prima dell’inizio del campionato, e l’intenzione è di chiudere entro questa settimana. Che sia Suso o chiunque altro.

Perché la società viola sta sondando anche altri profili, da Rodrigo De Paul, per il quale però l’Udinese chiede 40 milioni e i margini di trattativa sono molto ridotti, a Domenico Berardi, dove invece i buoni rapporti con il Sassuolo potrebbero giocare un ruolo chiave.

Montella-Suso, la Viola punta sul feeling

Ma Vincenzo Montella ha un feeling diverso con Suso. Prima ha fatto sì che non venisse ceduto a titolo definitivo in rossonero, poi lo ha esaltato. E il club gigliato ora è convinto di poter far leva anche sul rapporto tra giocatore e allenatore per sbaragliare la concorrenza di Roma e Lione.

Il Milan, tuttavia, non ha fretta. Protagonista in positivo in questo precampionato estivo nel ruolo da trequartista, aspettare e riflettere ulteriormente non farà male. Sullo sfondo, intanto, resta in attesa di novità Angel Correa, per il quale persiste una distanza di 10 milioni di euro tra la richiesta dell’Atlético Madrid e la proposta milanista.