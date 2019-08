La Fiorentina entra nel vivo del calciomercato in entrata: dopo Boateng è pronto all’assalto per calciatori di primissimo piano, tra cui il milanista Suso.

Il futuro di Jesus Suso nella fila del Milan resta ancora un grande enigma. Il tecnico Marco Giampaolo ha fatto capire come sia pronto a votare per la conferma dello spagnolo in rosa, ma tale parere potrebbe non bastare.

Il club rossonero conosce bene le qualità tecniche enormi di Suso, ma c’è anche da valutare l’ipotesi di una cessione onerosa che permetterebbe a Paolo Maldini & co. di investire su altri e nuovi obiettivi.

Intanto, come riportato da Sportmediaset, la Fiorentina continua a fare sul serio per Suso: la società di Rocco Commisso dopo tante operazioni in uscita è pronta ad andare all’assalto di nuovi calciatori di primo piano. Lo spagnolo del Milan è considerato un obiettivo centrale, anche se i rossoneri valutano 30 milioni di euro il suo cartellino. Una cifra che, secondo l’emittente televisiva, non sarebbe così impossibile da saldare per Commisso e soci.

Oltre a Suso i viola sono pronti anche ad altri due colpacci a parametro zero: nella lista dell’ex tecnico rossonero Vincenzo Montella ci sono infatti sia Mario Balotelli, attaccante italiano svincolato dal Marsiglia (e richiesto dal Flamengo) e la stella francese Franck Ribery, che dopo la fine dell’esperienza al Bayern Monaco potrebbe pensare di chiudere la scintillante carriera a Firenze.

