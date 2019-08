Il Weder Brema avrebbe chiesto informazioni su Andrea Conti. Il Milan deve decidere se tenerlo o meno. Se andrà via, sarà sostituito.

Continuano le mosse di calciomercato del Milan. Si lavora parecchio in uscita in questa fase: una cessione è fondamentale per finanziare gli acquisti. Mentre si attendono offerte per André Silva, la società deve chiarire due questioni: Diego Laxalt e Andrea Conti.

L’uruguagio ha molte richieste: Parma, Torino e SPAL hanno fatto un sondaggio, ma nessuna delle tre convince pienamente il giocatore. Che invece sarebbe felice di andare all’Atalanta, dove ritroverebbe Gian Piero Gasperini, il tecnico che gli ha dato un ruolo e ha valorizzato le sue caratteristiche.

Gli orobici hanno chiesto il ragazzo in prestito ma la formula non è gradita al Milan. Che invece vorrebbe inserire un obbligo di riscatto. Il giocatore non rientra nei piani di Marco Giampaolo e su questo ci sono pochi dubbi. Qualche domanda in più, invece, il club si sta ponendo su Conti, il quale ha fatto già sapere di voler rimanere.

Ma gli interessamenti per lui continuano ad arrivare. C’è stato un sondaggio ancora del Parma, mentre nelle ultime ore, come spiega Gianluca Di Marzio, si è fatto avanti il Werder Brema. Prima di queste voci, si era parlato di offerte da parte di società inglesi, con il Leicester in prima fila. Lui vuole rimanere, bisogna capire che piani ha la società. Se andrà via, sarà sostituito.

