Ismael Bennacer approderà domani a Milanello per unirsi ai suoi nuovi compagni rossoneri. Ma intanto in vacanza continua ad allenarsi per conto proprio.

Manca soltanto un calciatore all’appello di Marco Giampaolo per quanto riguarda la rosa del Milan a sua disposizione. Si tratta del talento algerino Ismael Bennacer.

Il centrocampista, acquistato dall’Empoli per 16 milioni di euro, è reduce da una Coppa d’Africa giocata e vinta da protagonista assoluto. Inevitabile dunque concedere delle vacanze extra meritate a Bennacer, che si appresta dunque ad iniziare la sua prima stagione con la maglia rossonera.

In attesa di scoprire in quale posizione di campo verrà schierato Bennacer, il calciatore classe ’97 dimostra di aver già voglia di ricominciare: sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato l’allenamento personalizzato che l’ex empolese sta svolgendo anche durante i suoi ultimi giorni di vacanza.

Grande voglia dunque per Bennacer di ricominciare a calcare i campi da gioco e di iniziare a lavorare con la maglia del Milan agli ordini di Giampaolo. Il suo approdo a Milanello è ormai vicinissimo: come da programma l’algerino sbarcherà domani al centro sportivo di Carnago cominciando finalmente a prendere confidenza con la nuova realtà ed i suoi nuovi compagni di squadra.