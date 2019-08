Intreccio di mercato sull’asse Milano-Madrid-Valencia: accelerata decisiva del Diavolo per Angel Correa, la chiave è André Silva e Suso può restare

Accelerata del Milan per Angel Correa. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nelle ultime ore c’è stato uno scatto del Diavolo che ha avvicinato parecchio i due club per l’argentino. Non fino all’intesa definitiva, ma la distanza che prima sembrava incolmabile, ora si è di molto ridotta.

Il fatto che l’agente sia di ritorno a Milano – continua la rosea – è un’altra dimostrazione che si è entrati nella fase decisiva. E mentre la società rossonera si mantiene cauto sull’argomento, in Spagna si sbilanciano parlando di affare a un passo dalla conclusione.

Correa-Milan, il momento decisivo

E’ il brasiliano Rodrigo la chiave della vicenda. Acquistato dai Colchoneros, è stato preso per occupare proprio il posto di Correa. E proprio dall’attaccante di Rosario arriverà una buona cifra dell’investimento fatto.

Va completato l’incastro e l’argentino non aspetta altro: ha già detto sì al Milan e non ha avuto ripensamenti nelle lunghe giornate di attesa. Anzi, ha respinto la corte del Monaco aspettando l’ok rossonero, e da ieri ha attivato il count-down.

Incastro Milano-Madrid-Valencia

Per colmare quella distanza di 10 milioni di euro tra domanda e richiesta – riferisce la Gazzetta -, si lavorerà molto sui bonus. E se prima Correa estrometteva Suso, oggi i due sembrano poter coesistere: non è ancora certo perché tutto dipenderà offerte che arriveranno per lo spagnolo, ma la volontà della società, adesso, sarebbe quella di non privarsi del giocatore.

I conti – assicura il quotidiano – tornerebbero comunque: il Milan ha speso quasi 90 milioni di euro ma ne ha già incassati 25 dalle cessioni di Patrick Cutrone e Tiago Djalò. L’attacco sarebbe in questo modo composto da giocatori di ottimo livello e ricco di opzioni, con lo stesso Correa capace di coprire più ruoli. Da trequartista può avanzare seconda punta al fianco di Krzysztof Piatek, concedendo un’alternativa a Rafael Leão che a sua volta può proporsi come centravanti e vice del bomber polacco.

Il tutto senza André Silva, ormai fuori dagli schemi. L’ultimo tassello del puzzle è lui: può finire al Valencia, dove prenderebbe proprio il posto del partente Rodrigo. Il club valenziano, che apprezza l’attaccante lusitano, è d’accordo a completare l’incastro. Via al conto alla rovescia.