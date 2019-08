Cesena-Milan: pronti i debutti per Léo Duarte e Ismael Bennacer. Testato Rafael Leão a Pristina, ora tocca anche agli altri due acquisti rossoneri

Milan-Cesena sarà la partita soprattutto di Léo Duarte e Ismael Bennacer. Testato Rafael Leão nell’ultima uscita in Kosovo, ora tocca agli altri due acquisti rossoneri in vista delle prove generali prima del debutto in Serie A a Udine.

Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Diavolo sta anche già intensificando il lavoro in vista della partita di sabato: doppia seduta oggi e non ci si fermerà nemmeno a Ferragosto. Il tutto nel grande giorno di Bennacer in casa Diavolo, al suo debutto effettivo a Milanello.

Le ultime in vista di Cesena-Milan

Il 21enne algerino, rientrato dalle vacanze post Coppa d’Africa, ha comunque lavorato per conto proprio in questi giorni, con l’obiettivo di mettersi presto in pari col resto del gruppo, e non dovrebbe accusare particolari difficoltà.

Discorso diverso per il difensore brasiliano, il quale si allena nel quartier generale rossonero già da qualche giorno. Lo sta aiutando Lucas Paquetá, compagno ritrovato in Lombardia dopo i diversi anni condivisi nel Flamengo.

Per la partita allo stadio Manuzzi, intanto, rimangono indisponibili Mattia Caldara e lo stesso Theo Hernandez, mentre dovrebbe farcela Pepe Reina dopo che ha saltato il test contro il Feronikeli per causa di un problema intestinale.