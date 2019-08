Theo Hernandez rientrerà soltanto dopo la sosta di settembre. Il giocatore salterà le prime due di campionato contro Udinese e Brescia.

Un inizio di stagione molto sfortunato per Theo Hernandez. Schierato dall’inizio nella sfida contro il Bayern Monaco nella prima amichevole, il francese si è infortunato alla caviglia. Fino ad allora era stato il migliore in campo.

Inizialmente sembrava un infortunio lieve ma poi gli esami hanno riportato un interessamento dei legamenti. Siccome il Milan non ha nessuna intenzione di forza la mano e i tempi di rientro, aspetta con grande cautela il pieno recupero. Il giocatore sta svolgendo lavoro personalizzato a Milanello per provare a mettersi a disposizione di Marco Giampaolo il prima possibile.

Ma è escluso che Theo Hernandez possa vederi in campo a Udine per la prima di campionato, né tanto meno all’esordio a San Siro contro il Brescia. Infatti, come scrive Tuttosport, il rientro del terzino è previsto per dopo la sosta di settembre, in programma proprio dopo le prime due giornate di Serie A.

Non una bella notizia ma è giusto che il giocatore e il Milan si prendano tutto il tempo possibile per recuperare. La speranza è che queste tempistiche possano essere anticipate in qualche modo, ma al momento la situazione è questa. Per caratteristiche, Theo è un calciatore molto importante per la squadra e sarà una pedina importante.

