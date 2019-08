Il Milan non intende migliorare la propria proposta economica per il cartellino di Correa. L’Atletico Madrid è stato avvertito. Si attendono sviluppi.

Non si registrano passi avanti nella trattativa che potrebbe portare Angel Correa dal Milan all’Atletico Madrid. Tutto fermo, almeno per adesso, e difficoltà a capire se l’operazione possa sbloccarsi a breve.

E’ risaputo che il club rossonero deve prima cedere per poi investire. E il maggiore indiziato alla cessione, André Silva, è tutt’altro che vicino a un trasferimento. Inoltre, c’è differenza tra Diavolo e Colchoneros nella valutazione del cartellino di Correa. Ostacolo importante e che non è stato superato finora, nonostante l’agente Augustin Jimenez abbia provato a forzare con la dirigenza spagnola.

Affare Angel Correa: la posizione del Milan sul prezzo del cartellino

Intanto Sky Sport fa sapere che da parte del Milan non c’è alcuna volontà di migliorare l’ultima offerta predisposta per l’acquisto dell’attaccante argentino: 38 milioni di euro (dunque meno dei 40 dei quali si era parlato finora) più bonus. L’ha fatto sapere all’Atletico Madrid (che ne chiede 50-55) tramite l’agente di Correa. Trattativa ferma in questo momento, dunque.

Ma i Colchoneros vorrebbero anche prendere Rodrigo Moreno del Valencia e hanno bisogno di cedere Correa per fare l’operazione. L’argentino vuole solo il Milan e ciò li costringerà ad abbassare le pretese, altrimenti in entrata Diego Simeone non avrà un nuovo rinforzo in attacco. Nei prossimi giorni vedremo se questa fase di stallo verrà superata o meno.

