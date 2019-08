Milan-Suso, si riapre il discorso rinnovo. L’attaccante va dritto verso la permanenza in rossonero e la società ha già approcciato il tema col suo agente

Alla fine ha vinto Marco Giampaolo: Suso resterà al Milan. Tranne clamorosi colpi di scena last minute, l’attaccante spagnolo sarà confermato in rossonero dove agirà da trequartista alle spalle del tandem offensivo.

Il tutto indipendentemente dall’arrivo di Angel Correa. Anche se alla fine l’argentino dovesse sbarcare in rossonero, l’ex Liverpool sarà comunque confermato in rosa.

Milan, Suso trequartista designato

E sempre sulla trequarti. Come infatti riferisce Tuttosport, il tecnico rossonero ha designato l’ex Liverpool per quella zona del campo: Correa, quindi, arriverebbe eventualmente per fare la seconda punta e aprendo un ballottaggio con Rafael Leão.

Tutto questo, però, comporta ora a un nuovo step: ossia il rinnovo contrattuale di Suso. Una volta blindato, bisognerà poi inevitabilmente intervenire a proposito della scadenza fissata nel 2022. E la trattativa – rivela il quotidiano – è già ripartita in occasione dell’ultimo incontro con l’agente, Alessandro Lucci, a casa Milan.

La proposta rossonera per il rinnovo

Alla fine – rivela il quotidiano – anche gli stessi Paolo Maldini e Zvonimir Boban avrebbero capito che la plusvalenza necessaria per il club andava cercata altrove e non in Suso, divenuto ormai fondamentale per questo nuovo Diavolo.

Così chiuso il mercato, si tornerà a sedere attorno a un tavolo per ridiscutere il rinnovo. La proposta sarà simile a quella già proposta da Leonardo in primavera: rinnovo fino al 2024, con un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione più bonus.

Al centro del discorso ci sarà anche la rimozione della clausola rescissoria da quasi 40 milioni: l’obiettivo della società è rimuoverla, così da essere padroni del futuro del giocatore.

Si ripartirà quindi da Suso e con Suso. Il messaggio forte e chiaro da parte dell’allenatore, che di fatto preannunciava tale epilogo, è arrivato nel post partita di Cardiff contro il Manchester United: “E’ un fuoriclasse, un giocatore forte. Noi i giocatori forti dobbiamo tenerli. L’ho detto alla società e a lui. Sono innamorato, mi fa impazzire ed è uno che può determinare”.