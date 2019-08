Angel Correa non convocato per Atlético Madrid-Getafe: l’attaccante argentino nel mirino del Milan salterà il debutto in Liga spagnola

Atlético Madrid-Getafe, Angel Correa non convocato per l’esordio nella Liga dei Colchoneros. Ma il mercato non c’entra. O almeno non primariamente. L’attaccante spagnolo seguito dal Milan, infatti, non è rientrato nella lista di Diego Simeone in quanto squalificato.

Correa non convocato per Atlético Madrid-Getafe

Ma la trattativa resta in piedi, anche se ancora in fase di stallo. Nessuna delle due parti molla la presa: né Enrique Cerezo che continua a chiedere 55 milioni totali, né tanto meno Elliott Management Corporation che non si smuove dai 45.

Ma Simeone vuole affidarsi a giocatore esclusivamente concentrati sulla causa Atlètico e spinge per una soluzione, che sia in un senso o nell’altro: “Penso che tutti gli allenatori vogliano la squadra finita il più presto possibile. Prima di iniziare a giocare sarebbe molto più sano mentalmente chiudere la squadra, lavorare con i ragazzi che avrai per tutta la stagione, invece tutto può succedere fino al 2 settembre”.

Approdo di Correa che nell’eventualità non porterà all’addio di Suso. Alla fine Marco Giampaolo ce l’ha fatta: lo spagnolo non sarà ceduto. E anche ieri, malgrado lo 0-0 amaro, si è distinto con una prestazione interessante alle spalle delle due punte. Ora, però, si lavorerà per il rinnovo per l’attaccante ex Liverpool.

