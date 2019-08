News Milan: domani a Milanello ci sarà la conferenza stampa di presentazione ufficiale per Ismael Bennacer, Rafael Leao e Leo Duarte.

Ismael Bennacer, Rafael Leao e Leo Duarte sono gli ultimi acquisti estivi del Milan e domani alle 12 a Milanello verranno presentati in conferenza stampa.

I tre giocatori sono stati ufficializzati dal club con i consueti comunicati nelle scorse settimane. Ma ancora mancava la presentazione vera e propria di fronte ai giornalisti. Domani presso la sala stampa del centro sportivo di Carnago ci sarà l’evento. Il Milan dovrebbe rendere disponibile, come al solito, la diretta streaming sulla propria pagina Facebook e sul canale Youtube.

Finora Bennacer è l’unico che non abbiamo visto in azione nelle amichevoli, essendo l’ultimo che si è aggregato al gruppo per la preparazione estiva. Gli sono state concesse più vacanze, giustamente, per via della partecipazione alla Coppa d’Africa 2019. Leao ha giocato in Kosovo contro il Feronikeli, saltando poi per infortunio la trasferta di Cesena nella quale ha invece esordito Duarte.