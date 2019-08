Oggi a Casa Milan è presente l’agente di Laxalt, giocatore che il club rossonero potrebbe presto cedere. L’ex Genoa non rientra nel progetto di Marco Giampaolo.

Queste ore possono essere decisive per la cessione di Diego Laxalt. Il Milan non ritiene l’uruguayano intoccabile ed è disposto a venderlo. Alcuni club si sono fatti avanti in queste settimane e ora ci può essere un’accelerata.

Infatti, verso le 13:30 è arrivato a Casa Milan l’agente del giocatore. Questo incontro era stato già preannunciato da alcuni giorni e si è concretizzato. Un faccia a faccia di 40-45 minuti importante per il futuro di Laxalt. Sulle tracce dell’ex Genoa sia squadre della Serie A che estere.

Il procuratore Ariel Krasouski ha fatto il punto della situazione con la società, per valutare l’opzione migliore per tutte le parti coinvolte. Il Milan spera di riuscire a cedere il calciatore a titolo definitivo o al massimo con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Laxalt pesa a bilancio per circa 10,5 milioni di euro e pertanto la dirigenza non intende effettuare alcuna minusvalenza.

Mister Giampaolo ha ben quattro terzini sinistri ed è normale che qualcuno debba partire. Ci sono delle esigenze sia numeriche che economiche. A nessuno conviene rimanere in questa situazione si sovraffollamento sulla fascia mancina. Un altro che può partire è Ivan Strinic, richiesto sia in Serie A che all’estero (Nizza in particolare)

Celta Vigo, Miñambres: “Castillejo lontano, abbiamo parlato con l’agente”