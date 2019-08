Dalla Spagna erano giunte voci inerenti un’offerta al Milan per Castillejo da parte del Celta Vigo. Il direttore sportivo Miñanbres ha spiegato la situazione.

Samuel Castillejo in queste settimane è sempre stato indicato come un possibile partente. Infatti, il Milan non lo ritiene affatto indispensabile per il proprio progetto. Lo spagnolo è un esterno offensivo e nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo deve essere adattato.

Castillejo è stato impiegato da seconda punta nelle amichevoli estive e il suo rendimento non ha impressionato. Samu non ha mancato di fare movimento e di cercare di incidere, però con scarsi risultati. Non a caso il club ha preso Rafael Leao dal Lille e sta cercando un altro rinforzo in attacco.

L’agente Manuel Garcia Quilon recentemente ha negato la possibilità di una cessione. Tuttavia, dalla Spagna ieri è emersa un’indiscrezione inerente un’offerta del Celta Vigo. Una proposta inferiore ai circa 15 milioni di euro che il Milan dovrebbe incassare per evitare una minusvalenza a bilancio.

Oggi ha parlato Felipe Miñambres, direttore sportivo del Celta Vigo, che in conferenza stampa ha spiegato la situazione: «Castillejo è lontano da noi – riporta El Desmarque -. Abbiamo parlato con il suo agente un mese fa e non lo vede al di fuori del Milan. Inoltre le condizioni del suo stipendio sono proibitive». Dunque, al momento il ritorno di Samu nella Liga è tutt’altro che prossimo. Anzi, sembra confermata la volontà di restare ancora in Italia.

