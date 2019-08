Calciomercato Milan: fonti spagnole parlano di un’offerta importante del Celta Vigo per riportare Samu Castillejo nella Liga dopo solo una stagione.

Nonostante abbia sempre fatto sapere, anche tramite il suo agente, di trovarsi bene nel Milan, Samu Castillejo potrebbe presto cambiare aria.

L’attaccante esterno rossonero è arrivato al Milan un anno fa, quando fu acquistato in prestito con obbligo di riscatto dal Villarreal. Ma secondo alcune fonti spagnole fuoriuscite poco fa, il numero 7 milanista potrebbe già fare ritorno nella Liga e dare l’addio definitivo a Milanello senza aver lasciato troppi ricordi positivi.

Tuttosport – André Silva, l’offerta dello Sporting non piace al Milan

Calciomercato Milan, offerta spagnola per Castillejo

Secondo quanto riportato dall’emittente Radio Galega, il Celta Vigo avrebbe preparato un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo di Castillejo, già inviata al Milan nelle ultime ore.

Si tratterebbe di una proposta da 11 milioni di euro cash per il cartellino dell’attaccante, che nelle ultime settimane ha deluso il tecnico Marco Giampaolo con diverse prestazioni poco brillanti e decisamente scialbe in amichevole.

Il Milan valuterà la proposta che i media iberici considerano concreta ed importante. Addirittura Radio Galega parla di un affare quasi fatto, visto che il club milanista appare molto propenso a cedere a titolo oneroso Castillejo e lo stesso calciatore tornerebbe volentieri in patria per giocare da titolare ed in un ruolo che si addice maggiormente alle sue qualità.

C’è da ricordare però che il Milan, per una questione di equilibrio dei propri conti, dovrà cedere Castillejo per almeno 15 milioni. Altrimenti si rischia una minusvalenza importante e decisamente poco onorevole a livello di bilancio. Dunque i suddetti 11 milioni offerti dal Celta Vigo potrebbero non bastare.

L’agente di Castillejo ha di recente smentito ipotesi di trasferimento del suo assistito, soprattutto quando si è vociferato di un ritorno di fiamma del Villarreal. Ma ora lo scenario può mutare: si attendono conferme o eventuali smentite su questa trattativa improvvisa.

Calhanoglu regista in Cesena-Milan: esperimento riproponibile?