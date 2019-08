Il procuratore di Samu Castillejo ha spiegato cosa c’è dietro alle voci di un ritorno di fiamma del Villarreal sull’esterno d’attacco del Milan.

Nella giornata di oggi sono fuoriuscite indiscrezioni relative ad un possibile ritorno di Samu Castillejo in Spagna, precisamente al Villarreal, club interessato alle qualità del numero 7 rossonero.

Castillejo, se fossero confermate tali voci, farebbe ritorno nel club del ‘sottomarino giallo’ dopo solo un anno, visto che nell’estate 2018 il Milan lo aveva ingaggiato in prestito con obbligo di riscatto proprio dal Villarreal. Rumors che però sono stati prontamente smentiti da Rafa Zurro, uno dei procuratori del calciatore.

Interpellato da Calciomercato.com, Zurro ha spiegato che Castillejo è concentratissimo sulla sua seconda stagione nel Milan: “Si trova bene con Giampaolo, è concentrato per questa nuova stagione in rossonero. Vuole dare il massimo. E’ stato provato da seconda punta, un ruolo che gradisce: lui fa volentieri quello che gli chiede l’allenatore”.

Dunque remota l’ipotesi che Castillejo possa tornare a Villarreal da qui entro la fine di agosto: “Quilon (l’altro agente ndr) ha spiegato tutto molto bene di recente: Samu resta al Milan. Un ritorno in Liga non rientra nei nostri piani. Come ha detto anche Quilon, Castillejo farà grandi cose al Milan”.

