Il Monaco, dopo aver fatto saltare l’arrivo di André Silva e non aver raggiunto un accordo per Mariano Diaz, rinforzerà il proprio attacco con Slimani dei Leicester City.

Il Monaco in queste settimane ha cercato di rinforzare il proprio attacco e sono fioccate indiscrezioni, alcune fondate e altre meno, riguardanti i nomi cercati dalla dirigenza.

Un giocatore che sicuramente è stato molto vicino ad essere acquistato è André Silva. Il centravanti portoghese si era anche recato a Montecarlo per le visite mediche. Però all’ultimo l’operazione è saltata e la trattativa non è mai più ripartita, nonostante l’agente Jorge Mendes abbia da anni rapporti stretti col Monaco.

Un’altra opzione concreta valutata dalla squadra del Principato è stato Mariano Diaz. Negli ultimi giorni i contatti non sono mancati, però l’accordo non è arrivato. Sfumato l’arrivo dell’attaccante del Real Madrid, il Monaco si è fiondato su Islam Slimani. Il centravanti algerino, compagno di Ismael Bennacer in Nazionale e con lui vincitore della Coppa d’Africa 2019, è un esubero del Leicester City. L’operazione dovrebbe prevedere un prestito.

Secondo le indiscrezioni circolate in Francia, precisamente da Nice-Matin, il giocatore 31enne oggi pomeriggio ha sostenuto e superato le visite mediche. Slimani sarà la nuova punta di Leonardo Jardim, allenatore che nella stagione 2013-2014 lo ha allenato nello Sporting Lisbona. Sarà lui a sostituire Radamel Falcao, destinato a trasferirsi a Istanbul per vestire la maglia del Galatasaray.

L’attaquant de Leicester Islam Slimani passe la visite médicale pour être prêté à l’AS Monacohttps://t.co/9NDf42BFWJ pic.twitter.com/tjbRUPnW8K — Nice-Matin (@Nice_Matin) 20 agosto 2019

