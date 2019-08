Campionato Serie A 2019/2020, designati gli arbitri della prima giornata: Fabrizio Pasqua dirigerà Udinese-Milan alla Dacia Arena di Udine.

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) oggi ha reso note le designazioni ufficiali per la prima giornata del campionato Serie A 2019/2020, che inizia in questo weekend 24-25 agosto. Per Udinese-Milan di domenica alla Dacia Arena è stato designato l’arbitro Fabrizio Pasqua. Al VAR c’è Piero Giacomelli, invece.

CAGLIARI – BRESCIA

ABBATTISTA

PAGANESSI – BRESMES

IV: ILLUZZI

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI IORIO

FIORENTINA – NAPOLI Sabato 24\08 h.20.45

MASSA

TEGONI – ALASSIO

IV: DOVERI

VAR: VALERI

AVAR: MONDIN

H. VERONA – BOLOGNA

GIUA

SCHENONE – IMPERIALE

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO

INTER – LECCE Lunedì 26\08 h.20.45

LA PENNA

GIALLATINI – PRENNA

IV: VOLPI

VAR: AURELIANO

AVAR: FIORITO

PARMA – JUVENTUS Sabato 24\08 h.18.00

MARESCA

VALERIANI – DE MEO

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

ROMA – GENOA

CALVARESE

LIBERTI – CECCONI

IV: ROS

VAR: FABBRI

AVAR: PASSERI

SAMPDORIA – LAZIO

ROCCHI

MELI – PERETTI

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: TOLFO

SPAL – ATALANTA

MANGANIELLO

ROCCA – PAGLIARDINI

IV: BARONI

VAR: CHIFFI

AVAR: LO CICERO

TORINO – SASSUOLO

MARIANI

SANTORO – BACCINI

IV: GHERSINI

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO

UDINESE – MILAN h.18.00

PASQUA

VIVENZI – RANGHETTI

IV: MAGGIONI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DEL GIOVANE

