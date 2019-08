Diego Simeone alla vigilia di Leganes-Atletico Madrid parla della situazione di Angel Correa, obiettivo di calciomercato del Milan per l’attacco.

La telenovela legata al futuro di Angel Correa va avanti da un pio’ di settimane e il finale è tutto da scrivere. Intanto l’attaccante argentino si allena regolarmente con l’Atletico Madrid, in attesa di novità sul proprio futuro.

Non è un mistero la sua voglia di trasferirsi al Milan, che a sua volta deve sia trovare l’accordo coi Colchoneros che fare qualche cessione per rendere più sostenibile a bilancio l’operazione. In quest’ottica, la vendita di André Silva sarebbe ottima e che l’affare con il Monaco sia sfumato ha creato non pochi problemi. La dirigenza rossonera ha tempo fino al 2 settembre, giorno di chiusura della finestra estiva del calciomercato, per prendere Correa o un altro rinforzo in attacco.

Correa dall’Atletico Madrid al Milan? Simeone non si sbilancia

Intanto, dalla Spagna non si sbilancia Diego Simeone. L’allenatore dell’Atletico Madrid ha sostenuto la consueta conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Leganes. Interpellato sull’argomento Correa, il Cholo ha così risposto: «È complicato – riporta Marca –, sapevo già dalla preseason che non avrebbe potuto giocare le prime due partite e si è allenato in modo fantastico. Il club deciderà di conseguenza ciò che è meglio per tutti. Mi piacciono tutti, non parlo di Rodrigo perché non è un nostro giocatore. Ti parlo di ciò che ho e Correa lo è».

In queste settimane è emerso più volte l’interesse forte dei Colchoneros per Rodrigo Moreno, attaccante del Valencia. Ma per prendere lui, serve cedere Correa. Da vedere se il Milan riuscirà a finalizzare la trattativa. Secondo alcune indiscrezioni circolate, Zvonimir Boban potrebbe volare a Madrid la prossima settimana per cercare di fare passi avanti decisivi.

