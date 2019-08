Mister Marco Giampaolo dopo l’allenamento di rifinitura ha diramato la lista dei giocatori convocati per Udinese-Milan. Ecco la lista completa dei giocatori.

Stamattina alle 10:30 allenamento di rifinitura in vista di Udinese-Milan per la squadra di Marco Giampaolo. L’ultima seduta a Milanello prima della conferenza stampa del mister e della partenza dall’aeroporto Malpensa (ore 15).

Al termine dell’allenamento l’allenatore rossonero ha diramato la lista completa dei giocatori convocati per la prima giornata del campionato Serie A 2019/2020. Sono assenti Pepe Reina, Mattia Caldara, Theo Hernandez, Lucas Biglia.

Di seguito l’elenco completo dei calciatori convocati per Udinese-Milan.

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Soncin

DIFENSORI

Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Laxalt, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI

Borini, Castillejo, Leão, Piątek, André Silva, Suso.

🔴⚫️ We’re pleased to announce our first squad list for the 2019/20 #SerieATIM!

🔴⚫️ I 23 convocati per la prima di campionato: forza ragazzi!#UdineseMilan #ForzaMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/9oxEQ7NEcI

— AC Milan (@acmilan) 24 agosto 2019