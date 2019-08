Il Milan torna finalmente a giocare in campionato esordendo oggi alle ore 18 sul campo dell’Udinese, utilizzando i calciatori dello scorso anno.

Finalmente si ricomincia, era ora. Dopo l’avvio del campionato 2019-2020 ufficialmente siglato dalle vittorie di ieri di Juventus e Napoli, oggi tocca alle altre.

Il Milan alle ore 18 sarà ospite dell’Udinese; un match insidioso e tosto che comincerà a testare il livello tecnico e fisico-atletico della squadra di Marco Giampaolo. Quello che da tutti è considerato una sorta di ‘nuovo Milan’, per via dei cambiamenti in dirigenza e nello staff tecnico, ripartirà però dalla vecchia guardia in campo.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport infatti il Milan punterà per il debutto alla Dacia Arena sui calciatori che facevano parte della formazione titolare anche lo scorso anno: colpa di un mercato estivo flop? No, tutt’altro, ma come spiegato da mister Giampaolo ieri in conferenza stampa molti nuovi acquisti devono ancora trovare la condizione giusta ed inserirsi negli schemi da lui dettati durante la preparazione estiva.

Vecchi uomini ma modulo tutto nuovo: il Milan si presenterà a Udine con il 4-3-1-2, lo schema tattico che Giampaolo considera primario fin dai tempi di Genova e che ha rappresentato la base di lavoro durante tutto il precampionato. Sarà dunque interessante vedere i cambi di posizione di Calhanoglu, destino alla cabina di regia, di Suso come trequartista e pure di Castillejo, verso una maglia da titolare da seconda punta.

Boban: “Milan, la strada è lunga. Vogliamo tenere i big”