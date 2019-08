Sky o DAZN? Il programma completo della prima giornata di Serie A. Ecco dove verranno trasmesse le partite di questa sera.

Inizia un nuovo campionato di Serie A. La domanda dei tifosi è sempre la stessa: Sky o DAZN? Anche in questa stagione, infatti, le partite del week-end di campionato si dividono fra le due piattaforme.

Parma–Juventus e Fiorentina–Napoli, le due gare che hanno aperto i giochi, sono state entrambe trasmesse da Sky Sport sul canale dedicato alla Serie A. Oggi invece il programma è molto più ampio: si parte alle 18:00 con Udinese-Milan, la prima ufficiale di Marco Giampaolo sulla panchina rossonera. Qui la guida completa su come e dove vedere la sfida della Dacia Arena. Adesso vediamo insieme le proposte di oggi.

Serie A, Sky o DAZN? Programma completo

Occhi puntati sulla nuova Roma di Paulo Fonseca, impegnata questa sera contro il Genoa all’Olimpico. Curiosità anche per il debutto dell’Atalanta e della neopromossa Brescia. Lunedì scenderà in campo l’Inter di Antonio Conte: possibile debutto dal primo minuto di Romelu Lukaku, il grande acquisto dei nerazzurri.

Serie A, il programma completo della prima giornata in diretta:



Udinese-Milan in diretta su SKY alle ore 18.00

Cagliari-Brescia in diretta su SKY alle ore 20.45

Hellas Verona-Bologna in diretta su DAZN alle ore 20.45

Roma-Genoa in diretta su DAZN alle ore20.45

Sampdoria-Lazio in diretta su SKY alle ore20.45

SPAL-Atalanta in diretta su SKY alle ore20.45

Torino-Sassuolo in diretta su SKY alle ore 20.45

Inter-Lecce in diretta lunedì 26 agosto su DAZN alle ore 20.45

