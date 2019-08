Il Monaco non molla la pista Franck Kessie del Milan. Il centrocampista ivoriano non partirà neanche titolare oggi contro l’Udinese.

Le previsioni di formazione in vista di Udinese-Milan di oggi pomeriggio sembrano chiare: Franck Kessie dovrebbe partire inizialmente dalla panchina.

Il centrocampista ivoriano, nonostante ormai si stia allenando con il gruppo da diverse settimane, è considerato poco pronto per gli schemi di Marco Giampaolo, tanto che oggi nel debutto stagionale dovrebbe essergli preferito Fabio Borini.

Un indizio, quello dell’esclusione per scelta tecnica, che potrebbe allontanare sempre più Kessie da Milanello, nonostante manchi poco più di una settimana alla chiusura del calciomercato estivo.

Kessie non convince Giampaolo: c’è il Monaco

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, Kessie sarebbe dunque poco utile alla causa di mister Giampaolo, che preferisce degli intermedi di centrocampo più dinamici e meno irruenti fisicamente, proprio come Borini o il neo acquisto Krunic.

Non è da escludere per questo che si riaprano seriamente i dialoghi per una sua cessione al Monaco, il club estero che si è maggiormente interessato al calciatore ivoriano ex Atalanta. Kessie non è rimasto molto convinto della proposta monegasca, ma vista la situazione creatasi a Milanello potrebbe anche prenderla in considerazione a breve.

Il Milan pretende 35 milioni di euro complessivi per cedere Kessie, visto che l’obiettivo del club sarebbe quello di sacrificarlo per ottenere una plusvalenza importante. La proposta del Monaco, fino alla scorsa settimana, si era fermata a 25 milioni. C’è dunque ampia distanza ma i colloqui tra le parti potrebbero riprendere da domani in poi.

Inoltre Kessie avrebbe chiesto un aumento sull’ingaggio, arrivando a 4 milioni netti a stagione: cifre alte per il Monaco che però intende andare avanti nella trattativa. Non è escluso che per l’ivoriano gli ultimi giorni della sessione di calciomercato diventino a dir poco roventi.

